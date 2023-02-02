Gürcü hastanın kanser olduğu pozitron emisyon tomografisi ile belirlendi

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TRABZON (AA) - Gürcistan'dan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kontrol amacıyla gelen kadın hastanın kanser olduğu PET/BT cihazıyla tespit edildi.

KTÜ Farabi Hastanesinden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Tamara Davitadze'nin rahim ağzı kanseri nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce ameliyat olduğu ve sonrasında kemoterapi ile radyoterapi almadığı belirtildi.

Hastaya yapılan karın ultrasonografisinde her iki kasık bölgesinde büyümüş lenf nodları tespit edilmesine karşın biyopsi sonucunda kanserin yayılmasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarılan açıklamada, doktorunun şüphelenmesi üzerine Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT) çekilen Davitadzade'nin, daha önce diğer görüntüleme yöntemleri ile saptanmamış, karın içerisinde hastalığın yayılımı açısından şüpheli olabilecek lenf nodları tespit edildiği vurgulandı.

KTÜ Farabi Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Seyit Ahmet Ertürk, pozitron ışınlarını yayan radyoaktif maddeler ve özel kameralar kullanılarak yapılan görüntülemeye PET (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verildiğini belirterek, "PET'te bütün vücudun 3 boyutlu olarak görüntüleri alınır. En fazla kullandığımız alan onkolojik kanser hastalarıdır. Daha az sayıda kalp ve beyin hastalıklarında da kullanıyoruz. PET-BT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi görüntülerinin aynı anda alınmasını sağlayan entegre cihazlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'ın Batum kentinde PET/BT cihazı olmadığını aktaran Davitadze ise kontrol amacıyla Trabzon'a geldiğine değinerek, "PET/BT cihazı Tiflis'te var ama o da bana pahalı geldi. Buraya gelir gelmez işlerimiz hızlıca çözüldü. Şimdi tahlil sonuçlarımla birlikte Batum'a dönüp oradaki doktorumuza başvuracağız. Tedavim mümkün olmazsa yeniden KTÜ Farabi Hastanesi'ne geleceğiz." ifadesini kullandı.





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