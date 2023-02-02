Ortahisar Spor Kompleksinden 8 ayda 47 bin 743 kişi faydalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ortahisar Belediyesine devredilip tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan spor kompleksinden 8 ayda 47 bin 743 kişi faydalandı.

Hizmet vermeye başladığı 2022 yılı haziran ayından itibaren spor kompleksi bünyesinde yer alan havuzdan 39 bin 825 kişi, tenis kortlarından 25 bin 45 kişi ve kapalı spor salonlarından 5 bin 373 kişi yararlandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'a takım sporları ve bireysel sporların icra edilebileceği modern ve konforlu bir spor tesisi kazandırdıklarını belirtti.

Genç, spora ilgi duyan herkesi spor kompleksine davet ederek, şunları kaydetti:



"Hentbol, basketbol, yüzme, voleybol ve su topu sporunun şehrimizde en güzel icra edilebileceği bir tesis oldu. Bu spor dallarında bugüne kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporun birçok dalını en iyi şekilde öğrenmesi için olimpik standartlarda mükemmel bir yer. Hem öğrencilerimiz, hem vatandaşlarımız tesisimizden en güzel şekilde istifade ediyor. İlçemizi böylesine modern bir tesise kavuşturmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum."

Dezavantajlı vatandaşlar ve şehit aileleri için ücretsiz hizmet veren spor kompleksinde, 10 yüzme antrenörü, 3 tenis antrenörü, 2 fitness eğitmeni ve 4 hentbol antrenörü hizmet veriyor.





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