Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ten TTSO'ya ziyaret

TRABZON (AA) - Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

Çelebi, ziyarette, Trabzon'un ticareti ve sanayisi hakkında bilgi vererek, odanın çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 10 bini aşkın üyesinin her kıtada ticaret yaptığını belirtti.

Son dönemlerde özellikle somon üretimi konusunda ilerleme kaydettiklerini aktaran Çelebi, "Lezzetli ve besleyici Türk somonuna büyük talep var ve Letonya ile de bu konuda iş birliği yapabiliriz. Ayrıca sağlık turizminde büyük hedeflerimiz var. Sağlık turizmi kapsamında uygun paket turlar hazırlayacağız. Bu kapsamda Letonya ile de çalışmayı arzuluyoruz. İlimizdeki organize sanayi bölgelerinde çok çeşitli üretimler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Çelebi, daha geniş bir toplantıyla karşılıklı ticaret konularında görüşme yapmak üzere Letonya heyetini tekrar Trabzon'a davet etti.

Vaivars, Letonya'nın 1 milyon 800 bin kişilik nüfusa sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, çok önemli bir turizm destinasyonu. 100 binden fazla Letonyalı Türkiye'yi ziyaret etti. Ancak genellikle batı bölgelerine geliyorlar. Çok az sayıda Trabzon'a gelen vatandaşımız var. Sağlık turizmi bir alternatif olabilir. Ayrıca güneş enerjisi başta olmak üzere alternatif enerji konusunda da ortak çalışmalar yapabiliriz. Letonya bilişim ve diğer teknolojik konularda sürekli çalışıyor ve ilerleme kaydediyor. Bu anlamda da her türlü iş birliğine açığız."

Eylül ayında Letonya'da düzenlenecek gıda ürünleri fuarına Trabzonlu firmaları da görmek istediklerini belirtti.

Vaivars, ziyaretin anısına ülkesinin doğal güzelliklerinin tanıtıldığı fotoğraf albümünü Çelebi'ye hediye ederken, Çelebi de Vaivars'a Trabzon'un coğrafi işaretli el sanatlarından telkariden yapılan hediye takdim etti.

Ziyarette Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer de yer aldı.

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