TESOB ve İş Bankası arasında protokol imzalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile İş Bankası Trabzon Şubesi Müdürü Abdulkadir Muradoğlu arasında esnaf ve sanatkarların avantajlı bankacılık ürünlerinden yararlanması için protokol imzalandı.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Trabzon Şube Müdürü Abdulkadir Muradoğlu ve beraberindekiler TESOB Başkanı Metin Kara'yı makamında ziyaret etti.



Muradoğlu, esnaf ve sanatkarlara yönelik hazırladıkları avantajlı paketler konusunda Kara'ya bilgi verdi. Ziyarette daha sonra Kara ile Muradoğlu arasında protokol imzalandı.



Metin Kara, esnafa can suyu olabilecek her türlü katkı için imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "İş Bankası'na da esnaf ve sanatkarımıza yönelik hazırladıkları avantajlı bankacılık ürünleri için teşekkür ediyorum." dedi.



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