Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve şut çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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