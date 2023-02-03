Fransa'daki gurbetçilerden Trabzon'daki engellilere akülü araç desteği

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TRABZON (AA) - Fransa'da yaşayan gurbetçilerin desteğiyle satın alınan akülü araç ve tekerlekli sandalyeler, Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve kolaylıklarla anlaşıldığını söyledi.

Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde son 20 yılda Türkiye'de engellilere yönelik hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, "Biz 20-30 sene önce Avrupa'ya gittiğimizde oradaki engelli insanlara sağlanan imkanlara gıptayla bakardık. Bugün elhamdülillah bizim ülkemizde de engelli kardeşlerimize bu manada çok önemli dokunuşlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Her daim engellilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Zorluoğlu, kaldırım ve yol çalışmalarını engellileri düşünerek yaptıklarını, Atatürk Köşkü'ndeki tadilatın da yine engellilerin ziyaretine uygun şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.

Zorluoğlu, geçen hafta Paris 61 Trabzonlular Derneğince Paris'te düzenlenen gecede gurbetçilerle bir araya geldiğini anımsatarak, "Fransa'daki gurbetçilerimiz, Trabzon'daki engelli hemşehrilerine böyle bir hediye gönderdiler. 90 akülü araç ile 20 tekerlekli sandalye getirdiler. Gelecek hafta da Almanya'dan gelecek. Bu şehirde akülü araca ihtiyaç duyan her bir engelli kardeşimize bunu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Paris 61 Trabzonlular Derneği Başkanı Avni Başkan, bugünün kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, araçların alınmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da engellilere yönelik yapılan hizmetleri katılımcılarla paylaştı.

Zorluoğlu'nun akülü araç teslim ettiği 27 yaşındaki Sümeyye Akgün, çok mutlu olduğunu artık dışarıda rahatlıkla gezebileceğini söyledi.

İş kazası sonucu engelli olan Nedim Reis Baran ise akülü araca kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

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