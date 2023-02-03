KTÜ "sıfır atık" uygulamaları kapsamında 7 pilot üniversite arasına girdi

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), "Üniversite Kampüslerinde Sıfır Atık Uygulamalarının ve Depozito Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye Genelinde Standart Uygulamaların Geliştirilmesi" projesi kapsamında seçilen 7 pilot üniversite arasına girdi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde, tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacını taşıyan, "Depozito Bilgi Yönetim Sistemi" projesi altyapısı tamamlanarak pilot uygulama çalışması başlatıldı.

"Kampüslerinde Sıfır Atık Uygulamalarının ve Depozito Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye Genelinde Standart Uygulamaların Geliştirilmesi" projesi kapsamında KTÜ de projenin uygulanacağı 7 pilot üniversite arasına girdi.

Proje ile toplanmasında zorluk yaşanan ve atık durumuna geçtiğinde çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan malzemeler geri dönüşüme kazandırılacak.

Pilot uygulamalarla sıfır atık uygulamalarının iyileştirilmesinin yanında, sıfır atık sisteminin kurulması, işletilmesi ve depozito yönetim sisteminin uygulanması için gerekli maliyetlerin tespit edilmesi de hedefleniyor.

Çalışmaların başlamasıyla bu yıl test, 2024 ise uygulama yılı olacak. Ulusal ölçekli hazırlık ve test çalışmaları sonunda 1 Ocak 2024 itibarıyla içecek ambalajlarına yönelik fiili depozito uygulamaları resmi olarak başlatılacak.

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