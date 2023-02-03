BTP Genel Başkanı Baş, partisinin Trabzon programında konuştu:

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TRABZON (AA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 6'lı masaya ilişkin, "İçeride bir koltuk kavgası olduğunu görüyoruz." dedi.

Baş, partisince bir otelde düzenlenen, "Yeter! Söz Gençlerin" programında, 6'lı masaya alınmamaları sürecini anlattı. Baş, 6'lı masadaki bütün yapıların, masayı yönetmeye çalıştığını savunarak şunları ifade etti:

"İçeride bir koltuk kavgası olduğunu görüyoruz. Lütfen değerli büyüklerimiz, bunu yapmayın. Biz Türkiye'nin en yakın seçimine dair umutları size bağladık. Bunu kabul ettik ama siz koltuk kavgalarıyla bu milletin, bu gençliğin geleceğini heba edecekseniz, lütfen yapmayın. Şimdi buradan anlıyoruz ki bizim de esasında bu masaya alınmamamızın temelinde belki de bu koltuk kavgası yatıyordu çünkü başka bir sebep göremedik."

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