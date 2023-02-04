Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.
Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
- Deplasmanda iki yenilgi
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.
- Büyük maçlarda yenilmedi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
- Trabzonspor'un 29 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2020-2021
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-2 M
|2020-2021
|K.Gümrük-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|0-1 G
|2020-2021
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1 M
|2020-2021
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-1 B
|2020-2021
|Trabzonspor-K.Gümrük
|2-0 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-2 B
|2021-2022
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|0-1 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1 G
|2021-2022
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2 G
|2021-2022
|K.Gümrük-Trabzonspor
|0-2 G
|2021-2022
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|0-0 B
|2021-2022
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|1-0 G
|2021-2022
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1 B
|2021-2022
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 B
|2021-2022
|Trabzonspor-Karagümrük
|1-1 B
|2021-2022
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|3-1 M
|2022-2023
|İstanbulspor-Trabzonspor
|0-2 G
|2022-2023
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-0 B
|2022-2023
|Ümraniyespor-Trabzonspor
|0-1 G
|2022-2023
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|0-0 B
|2022-2023
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-2 B
|2022-2023
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0 G
|2022-2023
|Karagümrük-Trabzonspor
|4-1 M
|2022-2023
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|1-0 G
|2022-2023
|Trabzonspor-İstanbulspor
|4-0 G