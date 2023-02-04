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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

AA

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

- Deplasmanda iki yenilgi

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

- Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

- Trabzonspor'un 29 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2 M
2020-2021K.Gümrük-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1 G
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1 M
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1 B
2020-2021Trabzonspor-K.Gümrük2-0 G
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2 B
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1 G
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1 G
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2 G
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0 B
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2 G
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0 G
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1 B
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1 M
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2 G
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0 B
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1 G
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0 B
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2 B
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0 G
2022-2023Karagümrük-Trabzonspor4-1 M
2022-2023Trabzonspor-M.Başakşehir1-0 G
2022-2023Trabzonspor-İstanbulspor4-0 G


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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