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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ragbi Kadın Milli Takımı'nın hedefi 2023 Avrupa Oyunları

AA

Ragbi Kadın Milli Takımı'nın hedefi 2023 Avrupa Oyunları

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da kampa giren Ragbi Kadın Milli Takımı, bu yıl Polonya'da organize edilecek Avrupa Oyunları'nda başarılı olmayı hedefliyor.

Takım, 16 Ocak'ta başladığı çalışmalarını 13 sporcusuyla haftanın 6 günü çift antrenmanla sürdürüyor.

Ragbi Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Kamerunlu Cherokee Sylvain Ngue, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'den beri Türkiye'de görev yaptığını söyledi.

Ngue, ragbiyi geliştirecek ve duyuracak her fırsatın önemli olduğunun altını çizerek, daha önce Ragbi Erkek Milli Takımı'nı çalıştırdığını, bu yıl ise federasyonun isteği üzerine kadın takımıyla çalışmaya başladığını belirtti.

Haziran 2023'te katılacakları Avrupa Oyunları'na hazırlandıklarını anlatan Ngue, "Erken kampa girmemiz bizim için iyi bir fırsat çünkü bu sene Avrupa Oyunları'na hazırlanacağız ve bu zor bir mücadelede olacak. Bu da sezonun ilk kampı. Burada takımı, oyuncuları geliştirmek ve oyun projemizi yazmak için bulunuyoruz." dedi.

Ngue, önlerinde üç turnuva olduğuna işaret ederek, "İlk müsabakayı Polonya'da haziranda oynayacağız. Kampa erken girdiğimiz için şu an nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi ve mücadele edeceğimiz takımların seviyesini de biliyoruz. Bizim için olabildiğince erken başlamak önemli. Bu müsabakalardan elde ettiğimiz puanlarla 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme imkanı bulacağız." diye konuştu.


- "Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele edeceğiz"

Müsabakalara kadar neler yapacakları konusunda oyuncularla çalıştıklarını vurgulayan Ngue, şunları kaydetti:

"Oyuncularla mental, fiziksel ve stratejik olarak nasıl hazır hale gelecekleri konusunda çalışıyoruz. Kızlar ligde 10'uncu sıradan 8'inci, daha sonra da 5'inciliğe yükseldiler. Bizim amacımız çok net, orada podyumu bu sene görmek. Avrupa Oyunları çok daha farklı çünkü orada Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele edeceğiz. Orası bizim için çok zor olacak ama bunun için çalışıyoruz. Şu an her şey bize bağlı, çok çalışmak ve orada bir sürpriz yaratmak. Bu mümkün ve bunu yaratmaya çalışacağız. Bazı rakiplerimiz çok daha tecrübeli ama çok çalışırsak ve kendimize güvenirsek oradan iyi sonuçlarla dönebiliriz. Bunu düşünüyoruz ve bunun için de çalışıyoruz."

Ngue, sporcularının çok iyi durumda olduğunu ve takım ruhu ile hareket ettiklerini dile getirerek, "Oyun ve takım profilimiz hakkında çalışıyoruz şu anda zayıf ve güçlü yanlarımızı biliyoruz, sadece bunların üzerine gideceğiz." dedi.

Trabzon'a müsabaka için daha önce de geldiklerini belirten Ngue, "Federasyona bize bu fırsatı tanıdığı için müteşekkiriz. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde kalıyoruz ve bizim için şartlar çok iyi. Yetkililer bize destek veriyorlar. Trabzon'u seviyorum, yemeklerini de seviyorum, artık 'Trabzonluyum' diyebilirim." ifadelerini kullandı.


- "Hedefimiz olimpiyatlar olduğu için sıkı çalışmamız gerekiyor"

Takım kaptanı Nermin Cem, yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarına dikkati çekerek, "Kampa erken girdik, hedefimiz olimpiyatlar olduğu için sıkı çalışmamız gerekiyor. Teknik ekip ve oyuncular olarak çalışıyoruz. Bu süreçte ilk hedefimiz sakatlanmadan devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Taşçı ise çeşitli testlerden geçtikten sonra teknik antrenmanlara başladıklarını, haftanın 6 günü çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Takım, 16 Şubat'a kadar çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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