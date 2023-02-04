Trabzon'da limanda cam yüklü tırın dorsesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da cam yüklü tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İran'dan hareket edip Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu S.R'nin kullandığı cam yüklü tır, dün akşam saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı.

Tır sahasında bekleyen S.R, dorseden ses gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Gümrük Muhafaza memurları ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince dorsede yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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