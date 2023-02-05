Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan "Fırtına" paylaşımı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullandı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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