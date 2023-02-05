Ev yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri ahırdaki kuzu ve inekleri kurtardı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangında evin ahırındaki inekler ve kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Uçarsu Mahallesi'nde 3 katlı evin depo olarak kullanılan 2'nci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden ev sahibi Y.Y'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekipler, evin ahırında bulunan 5 inek ve kuzuyu da kurtardı.

Ev sahibi Y.Y, teşekkür ettiği ekiplere ayran ikram etti.

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