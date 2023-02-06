Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da depremzedeler için kan bağışı

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaralananlar için Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Trabzon'da, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşlandırılan Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine ait kan bağışı tırı ile Atatürk Alanı'ndaki Kan Bağışı Merkezi'ne gelerek kan verdi.

Milletvekili Cora, tarihin büyük depremlerinden birinin gerçekleştiğini, çok sayıda binanın yıkıldığını, can ve mal kaybının büyük olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılacağını vurgulayan Cora, "Kan bağışına büyük ilgi var. Burada her bir vatandaşımızın vereceği kanların, deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımıza şifa olmasını temenni ediyoruz. Bu duyarlılığı gösteren her bir hemşehrimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Mehmet Yetim ise sabah televizyonu açtığında farklı illerde hissedilen depremden haberdar olduğunu belirterek, "Deprem bölgesi için Türkiye'nin her yerinden insanların seferber olduklarını gördüm. Biz de geldik kan bağışında bulunmak istedik." diye konuştu.

Trabzon'da yaşayan Suriyeli Maher Majak ise deprem dolayısıyla üzgün olduğunu dile getirerek, destek için elinden ne geliyorsa yapmak istediğini söyledi.

Kan bağışında bulunmak için bekleyen Nuri Şanlı, depremin ilk saatlerinden itibaren ayakta olduklarını dile getirerek, "Meydanda kan bağışında bulunulduğunu biliyorduk. Buradan oraya herhangi bir şey yapamıyoruz. Devletimiz elinden geleni yapıyor, biz de kan vermek istedik. Vatandaşlarımız mağdur oldu. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Rize'de Memişağa Parkı, Ordu'da Ceren Özdemir Meydanı, Giresun'da Atatürk Meydanı'ndaki Kızılay kan merkezlerine gelen çok sayıda kişi, depremzedeler için kan vermek amacıyla sıraya girdi.

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