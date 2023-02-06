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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, TS Club tırını depremzedeler için gönderecek

AA

Trabzonspor, TS Club tırını depremzedeler için gönderecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için çalışma başlattı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club tırımız yarın Trabzon Valiliğinin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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