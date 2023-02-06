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Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

AA

Trabzon, Rize, Ordu, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteklerini sürdürüyor.

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Ordu, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteklerini sürdürüyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan "Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi"ne adeta akın etti.

Yardımseverler, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, battaniye, kışlık giyecek, bebek bezi ve mama gibi malzemeleri teslim etmek için merkez önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş, AA muhabirine, Trabzonluların yardım için akın akın merkeze geldiğini söyledi.

Yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür eden Tekataş, "Bizler yardım geldiği sürece burada olacağız. Gece gündüz saat mefhumu gözetmeyeceğiz. Malzemeleri burada depolayacağız ve tasnif edeceğiz. AFAD'ın ana deposuna sevk edeceğiz. Oradan da tırlarla depremzedelerimize ulaştıracağız. Israrla tüplü ısıtıcı ve bebek eşyaları getirmelerini istiyoruz vatandaşlarımızdan." dedi.

Merkeze malzeme getiren Meryem Türkmen, "Trabzonlu olarak gurur duydum, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Mahalle arası tıklım tıklım, herkes yardım etmeye çalışıyor, çok gurur verici." diye konuştu.

Öğrenci Başak Şengezer ise annesi ile merkeze yardım getirdiğini, ihtiyaç üzerine de malzemelerin paketlenmesine destek verdiğini anlattı.

Yaşanan afet dolayısıyla çok üzgün olduğunu dile getiren Şengezer, "Herkes için çok üzüldüm, özellikle bebekler için daha çok üzüldüm. Umarım bir an önce evlerine kavuşurlar. Temennim onların sağlıklı olması. Ben yardım toplandığı sürece buraya gelmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde AFAD yetkililerine teslim edilecek yardımların yükleneceği tırların, deprem bölgelerine doğru yola çıkacağı öğrenildi.

- Türk Kızılay'ı Gaziantep'e 2 tır malzeme gönderdi

Türk Kızılay'ı Trabzon Şube Başkanlığında toplanan battaniye ve çocuk bezlerinin yüklendiği 2 tır, Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktı.

Şube yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1,5 milyon liralık nakdi yardımın yanı sıra su yüklü 2 tır da yarın sabah saatlerinde deprem bölgesine gönderilecek.

- Rize

Rize'de de vatandaşlar yardımlara devam ediyor.

Valilik Kriz Koordinasyon Merkezi öncülüğünde yardımların tek elden toplanması için il merkezinde 4, ilçelerde ise birer merkez oluşturuldu.

Toplanan malzemeler, Rize Belediyesince Sahil Parkı'ndaki çadırda gruplandırılacak ardından da araçlarla ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılacak.

Rize'de faaliyetini sürdüren 13 firma ise bölgeye 22 iş makinesi ve personel ile 5 tır yardım gönderdi.

- Ordu

Ordulular da depremzedeler için yürütülen yardım kampanyasına destek verdi.

Vatandaşlar, getirdikleri eşyaları yardım noktalarındaki görevlilere teslim etti.

Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerince paketlenen eşyaların yüklendiği tır ve kamyonlar, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesince daha önce planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'den de depremden etkilenen illere yardım gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinesinde toplanan battaniye, çadır, kışlık kıyafet, yatak ve ısıtıcıların yüklendiği tırların, deprem bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Vatandaşların, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, AFAD ve resmi kurumların açıkladığı bilgileri dikkate almalarının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş halde, deprem bölgesinde çalışmalarını tüm gücüyle sürdürmektedir. Asılsız, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye mahal verecek bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çok büyük önem arz etmektedir. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kardeşlerimizin acılarını Gümüşhane olarak yüreğimizde hissediyoruz."

- Artvin

Artvin'de toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Valilik koordinesinde yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan yatak, yastık, battaniye ve mutfak malzemelerinin de aralarında bulunduğu yardımlar, Suhızarı mevkisinde 5 tıra yüklendi.

Tırlar, yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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