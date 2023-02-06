Trabzon'dan deprem bölgesine 3 bin ekmek gönderildi

Şengör iki büyük depremin nasıl olduğunu anlattı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 3 bin ekmek gönderildi.

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin ekmeğin yüklendiği araç ile su yüklü 4 tır yola çıktı.

Öte yandan, Rize'de de Fırıncılar Odası öncülüğünde il genelindeki fırınlarda bölgeye gönderilmek üzere ekmek hazırlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.