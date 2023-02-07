Trabzon'da 3 kızını öldüren babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde, 3 kızını silahla vurarak öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Göktaş Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, mütalaada sanığın "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Seyyid Serarslan, sanığın "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu ayrıca tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Sanık olayı planlamış ve ruhi sükunete erdikten sonra suçu işlemiştir. Olay günü çocukları yanında silahla ormanlık alana götürmesi tasarlayarak gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ayrıca, sanığın olay günü aracını kardeşine devretmesi de bir tasarının olduğunu göstermektedir." dedi.

Sanık Göktaş, savunmasında mütaalayı kabul etmediğini belirterek, çocuklarının yanına öldürme amaçlı gitmediğini iddia etti.

Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini ileri süren Göktaş, "Eğer öldürme amaçlı olsaydım zaten eve getirdiğimde öldürürdüm. Ben zaten çocuklarımı zaman zaman yanıma götürüyordum. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu. Anneleriyle boşanmamız halinde kiminle kalmak istediklerine dair konuştuğumu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan istenen raporda sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğuna dair karar çıktığını belirterek, sanığın "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, silahı kasten öldürme suçunda kullandığı için de 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve cezada indirim uygulanmamasına hükmetti.

- Olayın geçmişi

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2021'de, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle baba Emre Göktaş tutuklanmıştı.

İddianamede sanık Emre Göktaş'ın "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.



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