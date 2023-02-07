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Türk Kızılay, Trabzon'dan deprem bölgesine 3 tır gıda ve su gönderildi

AA

Türk Kızılay, Trabzon'dan deprem bölgesine 3 tır gıda ve su gönderildi

TRABZON (AA) - Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 2 tır su ve bir tır gıda malzemesi gönderildi.

Türk Kızılay Trabzon İl Merkezi Başkanı Dr. Oğuz Kara, AA muhabirine, depremin duyulması ile Kızılay ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Depremzedelere yönelik bağış kampanyasının hemen başlatıldığını dile getiren Kara, "Önce kendi depolarımızda bulunan malzemelerden dün 1 tır battaniye ve 1 tır çocuk hijyen malzemesi gönderdik. Bugün 2 tır su ile 1 tır gıda malzemesi yola çıkarıyoruz. Peyderpey yardımlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kara, bölgeden gelen talepleri karşılamaya yönelik çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Bugün fırıncılar odasıyla görüştük. Yarından itibaren de bölgeye günde 10 bin ekmek göndereceğiz. Tamamen afet genel merkezimizin koordinasyonu çerçevesinde bu yardımları yürütüyoruz." dedi.

- "Akşam saatlerinde 1 tır da battaniyemiz yola çıkacak"

Türk Kızılay Trabzon İl Merkezi Başkanlığı Mali Hizmet Uzmanı Ebru Doğankollu da depremi öğrendikleri ilk andan itibaren yardımları başlattıklarını belirtti.

Bağış konusunda telefonların susmadığını aktaran Doğankollu, yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Doğankollu, şu an da 72 saat dolmadığı için gönüllü gönderimi sağlayamadıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece yardım tırlarımız gidiyor. Dün gece 2 tırımız gitti. Sabah saatlerinde de 1 tır gıdamız gitti. Dün gönderdiğimiz 2 tırın içinde battaniye ve çocuk bezi vardı. Şu an sularımız doluyor. Malzemelerimiz yüklendiği gibi yola çıkacaklar."

Yardımların devam edeceğini de vurgulayan Doğankollu, akşam saatlerinde 1 tır da battaniyenin yola çıkacağını kaydetti.

Öte yandan tırlara yüklenen sular, depremzedelere ulaştırılmak üzere Trabzon'dan yola çıktı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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