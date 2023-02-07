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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor

AA

Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Trabzon, Rize, Bayburt ve Artvin'den ekiplerin bölgeye sevki bugün de devam etti.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Trabzon'dan AFAD koordinasyonunda resmi kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarından ekipler, araç ve iş makineleri aralıksız bölgeye sevk edildi.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentten, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ ve Kilis'e personel, araç ve iş makinesi sevki sabah saatlerinde de sürdü.

Bu kapsamda Trabzon AFAD, itfaiye, UMKE, TTAKE, AFAD gönüllüsü, İHH, 112, SÜRAK, AKUT, Kızılay, Çoruh EDAŞ, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, BEŞİR, ANDA, Adli Tıp, İl Müftülüğü, KTÜ, Jandarma, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, İlbank ve yerel destek ekiplerinden toplam 571 personel, 89 araç ve 1 koordinasyon tırı bölgeye sevk edildi.

Öte yandan DSİ, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi, Vakfıkebir Kaymakamlığı, Araklı Belediyesi, Yomra Belediyesi, Arsin Belediyesi, PTT, Kızılay, KTÜ, Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Akçaabat Belediyesi ve Maçka Belediyesi'nden de toplam 112 iş makinesi, 410 çadır, 1790 yatak ve 4 bin 236 battaniye olmak üzere 3 tırla bölgeye gönderildi.

- Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, Rize'den bölgeye ekip ve iş makinelerinin bölgeye gönderilmeye devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerin birçoğunun bölgeye ulaştığını belirten Çeber, "Nurdağı'ndaki ekibimiz bir apartmandan 5 vatandaşımızı canlı kurtardı, bir tanesinin cenazesini çıkardı." dedi.

Çeber, bölgeye toplam 492 görevli, 29 özel donanımlı kurtarma aracı, çok sayıda iş makinesi, kamyon ile temiz su tankeri gönderildiğini de kaydetti.

Öte yandan, Rize İl Özel İdaresince 27 iş makinesi, 13 kamyon, Rize Belediyesince 5 ekskavatör, 6 damperli kamyon, 2 vinç, 1 otobüs, 5 taşıyıcı kamyon, çok amaçlı itfaiye kurtarma aracı, 1 temizlik kamyonu ile mühendis, itfaiyeci, operatör, bakım, onarım ve teknik personelden oluşan ekip de bölgeye sevk edildi.

- Bayburt

Bayburt'tan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere polis ve öğretmenlerden oluşan 160 kişilik ekip, düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi.

Valilik önündeki törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, bugün 15 araçlık yardım konvoyunu deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

Bununla birlikte arama kurtarma ekibi olarak 60 polis ile 100 öğretmenin deprem bölgesine gitmek için yola çıkacağını aktaran Epcim, "Arama kurtarma ekiplerine destek sağlamak üzere arkadaşlarımızı deprem bölgesine gönderiyoruz. Arkadaşlarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Konuşmaların ardından ekipler, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

- Artvin

Artvin'den, depremin ilk saatlerinden şu ana kadar İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde farklı kurum, kuruluş, belediye ve sivil toplum örgütlerinden toplam 309 AFAD gönüllüsü ile 97 araç ve iş makinesi deprem bölgesine sevk edildi.

Artvin Valiliğinden alınan bilgiye göre, sağlık ekipleri ve profesyonel arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerin yer aldığı ekipler deprem bölgesine ulaştı.

İl Özel İdaresi, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü ve belediyelere ait iş makinesi ve araçların deprem bölgesine intikali sürüyor.

Yeni ekip ve iş makinelerinin gönderilmesi için de deprem bölgesiyle koordineli çalışmalar devam ediyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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