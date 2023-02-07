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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor

AA

Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremlerde yaralananlar için Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve Bayburt'ta vatandaşlar kan bağışını ikinci günde de sürdürdü.

Trabzon'da çok sayıda kişi, erken saatlerde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşlandırılan Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine ait kan bağış tırı ile Atatürk Alanı'ndaki Kan Bağışı Merkezi'ne gelerek kan verdi.

Türk Kızılay Trabzon İl Merkezi Başkanı Dr. Oğuz Kara, AA muhabirine, vatandaşların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren kan bağışının devam ettiğini vurgulayan Kara, kan bağışında bulunan vatandaşlara bu zor günlerde depremzedelerin yanında oldukları için teşekkür etti.

Kara, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Bunun sürdürülebilir olması, günlere yayılması önem arz ediyor. Stok durumlarımızı da dikkate alarak, günlere yayarak kan almak önemli." diye konuştu.

- Rize

Rize'de 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'nda kan toplama merkezi oluşturuldu. Memişağa Parkı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezinde ise kan alımları bugün de devam ediyor.

Vatandaşlar oluşturulan iki noktada kan bağışında bulunmak için yoğunluk oluşturuyor. Depremin ilk gününde Rize'de 300 ünitenin üzerinde kan bağışı yapılırken bugün bu sayının çok daha fazla olmasının beklendiği bildirildi.

- Ordu

Ordu'da da vatandaşlar, depremzedeler için kan bağışı yapmaya devam etti.

Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'ndaki Türk Kızılay Ordu Şubesi'nin kan alma birimine gelenler, işlemlerini yaptıktan sonra kan vermek için sıraya girdi.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, gazetecilere, Kızılay olarak başlattıkları ulusal kan bağışlama seferberliğine vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki yaralılara ulaştırılmak üzere kan alımlarına devam edildiğini kaydeden Enginyurt, "Halkımızın çok büyük ilgisi var. Sabahın erken saatlerinden beri depremzedeler için kan bağışı yapıyorlar." dedi.

Enginyurt, kan bağışı yapmak isteyen herkese Kızılay'ın tüm birimlerinin açık olduğunu vurgulayarak, pazar günleri dahil saat 21.00'e kadar kan alma işlemlerinin sürdüğü aktardı.

Kan bağışı yapan Nilüfer Çakmak ise "Ülkemizin başı sağolsun. Çok zor bir süreç içerisindeyiz. Biz de elimizden geleni yapmak için buradayız. Keşke elimizden daha çok şey gelse." diye konuştu.

- Giresun

Giresun'da Atatürk Meydanı'nda Kızılay kan merkezi oluşturulurken Giresun Belediyesi, hizmet binasının giriş katını Kızılay'a tahsis etti.

Hem alım merkezi hem de belediye binasında çok sayıda vatandaş kan bağışında bulunuyor.

Giresun Belediyesi, bağış için soğuk havada bekleyen vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

- Bayburt

Bayburt'ta vatandaşlar Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan bağış tırına gelenler, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya, AA muhabirine, kentte vatandaşların kan vermek için bağış tırı önünde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Tüm ülkenin deprem bölgesine yardım için seferber olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Yağışlı ve soğuk havaya rağmen vatandaşlarımız burada uzun kuyruklar oluşturdu. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü felaketten korusun." dedi.

Kan vermek için bekleyenlerden Şahin Kurtoğlu da deprem bölgesi için kan vermek istediğini söyledi.

En kısa sürede felaketin yaralarının sarılmasını dileyen Kurtoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. En kısa sürede inşallah düzeleceğiz. Burada kan vermek için bekliyoruz. Uzun kuyruk var ama sabaha kadar bekleriz." diye konuştu.

Formları doldurduktan sonra kan vermeye uygun görülenler, sıraya girerek kan bağışında bulunuyor.


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