Trabzonspor'un TS Club tırı deprem bölgesine yola çıktı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, TS Club depolarında bulunan ürünlerinden oluşan 2 yardım tırını deprem bölgesine gönderdi.

TS Club depolarında bulunan çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler ile içme suyundan oluşan yardım malzemeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ve Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı törenle deprem bölgesine uğurlandı.

Vali Ustaoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ülkenin çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ustaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 3 ay süreyle 10 ilimizde olağanüstü hal ilan edildi. Bu depremin, felaketin ne kadar büyük olduğunun da göstergesi. Biz de Trabzon olarak yaraların sarılması adına, kardeşliğimize, birliğimize katkı sağlaması adına o saatten itibaren tüm halkımızla seferber olduk." diye konuştu.

Ustaoğlu, şu ana kadar Trabzon'dan deprem bölgesine 26 yardım tırı gönderildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tırlarımız şu an yola çıkmış durumda. İlçelerimizle hayırsever iş adamlarımızın, tüm belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle beraber 26 tırımız yola çıktı. Battaniyeden gıda maddelerine, sudan ekmeğine kadar orada ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu tırlarımızın hepsi yola çıkmış durumda. Trabzonspor'umuzun deprem bölgesine hazırlamış olduğu 2 tırı inşallah birazdan uğurlayacağız. Bu tırlarımızdan birisi, sağ olsun Ahmet Ağaoğlu başkanımızla görüştüğümüzde, tamamen su nakledecek. Diğer tırımız da orada çok zor şartlarda olan vatandaşlarımızın temel giyim malzemelerinin olduğu bir tırımız. Yaraların sarılması adına Trabzonspor'umuzun da böyle güzel katkısı olması hepimizi mutlu ediyor."

Endüstri Meslek Lisesine hizmet eden bir fırın da depremzedelere gönderilmek üzere ekmek üretildiğini de ifade eden Ustaoğlu, "Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerimiz günlük 15 bin ekmek üretimi yapacak ve deprem bölgesine gönderilecek." dedi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu da "Millet olarak biz bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Tüm milletimizin taşın altına elini koymasını diliyoruz. Şu anda birliktelik günü. İhtiyaç olan bölgelere ihtiyaca yönelik malzemeleri göndermek üzere 2 tırımız yola çıkıyor. Herkese örnek olur inşallah ve bütün yaraları tedavi ederiz." ifadelerini kullandı.





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