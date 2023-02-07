Trabzon'dan depremzedeler için bölgeye tırlarla yardım malzemesi gönderildi

Deprem nasıl oluşur ve neden olur?

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için Trabzon'dan yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor.

Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırılan malzemeler, görevliler ve gönüllülerce tasnif edilerek kamyonlara yüklenip Devlet Malzeme Ofisine (DMO) getiriliyor. Burada tırlara yüklenen yardım kolileri bölgeye gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da DMO'daki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ustaoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un depremzedeler için tek yürek olduğunu söyledi.

Vatandaşların seferberlik örneği sergilediğini dile getiren Ustaoğlu, "26 yardım tırımız dün bölgeye gitmişti. Şu anda 6 tırımızı bölgeye gönderiyoruz. Gün içinde de gönderilen yardım tırlarımızla birlikte toplamda bugün 26 tırımız yardım için yola çıktı." dedi.

Ustaoğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların ve depremzedelerin yaralarının sarılması adına Trabzon'un tek yürek halinde oluşturduğu yardımların tırlara yükleyerek uğurladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tırlarımızda ekmeğinden suyuna farklı ihtiyaç malzemeleri tırlarımızın içerisinde yer almaktadır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Malzemelerin yüklendiği tırlar Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer ilgililerce bölgeye uğurlandı.

İl genelinde dünden bugüne toplam 52 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan Valiliğin sosyal medya hesabından "Trabzon Valiliği koordinasyonunda başlatılan ve deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanan yardımların kabulüne Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinin yanı sıra 8 Şubat Çarşamba günü saat 08.00'den itibaren Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde de başlanılacaktır." paylaşımında bulunuldu.

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