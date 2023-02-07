Trabzon'dan 161 kişilik sağlık ekibi deprem bölgesine gitti

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından doktor ve sağlık personelinden oluşan 161 kişi, Trabzon Havalimanı'ndan deprem bölgesine gönderildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye gitmek isteyen gönüllü doktor, sağlık personeli, güvenlik, teknik ve temizlik görevlileri, Trabzon Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilerek Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Şanlıurfa'ya gitti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgeye gidecek sağlık personelini havalimanından uğurladı.

Ustaoğlu, AA muhabirine, ekibin her türlü fedakarlığı yapacağına inandığını söyledi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ustaoğlu, ekibe "Allah yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun. Rabb'im inşallah kazasız belasız dönmeyi nasip eder. Bugün seferberlik günü, yaraların sarılması günü. Her alanda yaraların sarılması adına çalışacağınızı düşünüyorum." diye seslendi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ekip hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Sanki bir hastaneyi işletecek gibi oluşturduğumuz ekiplerimiz bölgeye gidiyor. Depremde zarar görmüş vatandaşların Şanlıurfa ve Kayseri gibi şehirlerde tedavileri planlanıyor. Biz de destek olmak için gidiyoruz. Hekim arkadaşlarımız Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'deki fakülte, kamu ve özel hastanelerimizden geliyorlar. Ciddi bir gönüllü ordumuz var. Hepsine teşekkür ediyorum."

Ekipte yer alan teknik bakım personeli Ali Durmuş da arkadaşlarıyla gönüllü olarak deprem bölgesine yardıma gittiğini belirterek, "Elimizden gelen bütün gayreti göstererek bir nebze de olsa yaralı vatandaşlarımıza yardımcı oluruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekip, uçakla Şanlıurfa'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.





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