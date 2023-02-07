Trabzon'da huzurevi sakinlerinden depremzedelere nakdi yardım

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananlar için Trabzon'daki huzurevlerinde kalanlarca nakdi yardım yapıldı.



Trabzon Köşk Huzurevi ile Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleri, topladıkları 34 bin 200 lirayı depremzedeler için açılan banka hesabına yatırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurhüda Süha Sağlam ise huzurevi sakinlerini temsilen 98 yaşındaki Fehime Fil ve 68 yaşındaki Tevfik Eğin'i makamında misafir etti.

Sağlam, AA muhabirine, dün meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye'nin kötü günler geçirdiğini söyledi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Sağlam, "Yaralılara acil şifa, ölen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşların yanı sıra kamu kurumlarımız ve personellerimiz her ne kadar bu konuda çalışma yapıyor olsa da huzurevinde kalan yaşlılarımızın aralarında organize olarak yardım kampanyası başlatması bizleri sevindirdi." dedi.

Sağlam, iki huzurevinde kalan yaşlılarca 34 bin 200 liranın toplandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Millet olarak yaşlısıyla genciyle bu millet için birlikte dayanışmamızı gösteriyoruz, yaşlılarımız da bunun güzel bir örneğini sergiledi. Harçlıklarından, yaşlılık aylıklarından ve maaşlarından biriktirdiklerini deprem bölgesine yollamanın mutluluğunu yaşadılar. Yaşlılarımızın gönlünün zenginliğini ve iyi niyetlerini görmekten dolayı mutlu olduk. Dekontunu da bize teslim ettiler."

- "Türkiye'ye yandım, oturdum ağladım"

Huzurevi sakinlerinden Fehime Fil de İzmit depreminde oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybettiğini ve dün meydana gelen depremde de o yılları yaşadıklarını söyledi.

Fil, depremzedelere nakdi yardımda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Televizyonu depremi görür görmez kapattım, çünkü benim başımdan geçti. Sonra yeniden televizyonu açtım, baktım. Türkiye'ye yandım, oturdum ağladım. Onlar için dua ediyorum, üşüdüler, ölenler oldu, bebekler çıkarıyorlar ben ağlıyorum. Allah yardımcıları olsun. Yardım edip kalkındıracağız onları, bizde deprem olsaydı onlar da bize yardım ederdi. Bizim başımıza ne geleceği de belli değil." dedi.

Tevfik Eğin ise kendisinin de daha önceki Erzurum ve Erzincan depremleri yaşadığını ifade ederek, "Televizyonlarda gördüm, eski günlerim aklıma geldi. Allah onların da bizim de yardımcısı olsun. Erzurum ve Erzincan depremlerinde kaybettiğim yakınlarım oldu. O nedenle orada yaşananları iyi biliyorum. Ama o zamanlarda bu kadar imkanlar yoktu. Bu zor günlerde tek yürek olacağız." diye konuştu.

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