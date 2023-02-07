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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, tesislerinde depremzede çocukları misafir edecek

AA

Trabzonspor, tesislerinde depremzede çocukları misafir edecek

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kulübe ait tesisleri depremzede çocukları misafir etmek için hazırladıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonuyla Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'nin, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki çocukları ağırlamak için hazır hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri'nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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