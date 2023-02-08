Trabzon'da okulda üretilen günlük 15 bin ekmek deprem bölgesine gönderiliyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da, lise öğrencileri ve öğretmenler tarafından üretilen 15 bin ekmek ile kahvaltılık ürünler, deprem bölgesine gönderiliyor.

Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan fırında, öğretmenler ve öğrencilerin destekleriyle deprem bölgelerine gönderilmek üzere günlük 15 bin ekmek üretiliyor.

Okula gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, Trabzon halkının seferber olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, bunlar arasında eğitim camiasının da bulunduğunu belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin fırınında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle her gün 15 bin ekmek, 15 bin su ve kahvaltılık malzemeyi deprem bölgesine ulaştıracağız." diye konuştu.

Şu ana kadar Trabzon'dan 82 yardım tırının deprem bölgesine yola çıktığını aktaran Ustaoğlu, "Bir kısmı intikal etti. Yine aynı şekilde şu an deprem bölgesine yardımlarımız yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Ustaoğlu, Trabzon'da üçüncü yardım toplama alanını olarak Beşirli Mahallesi'ndeki Spor Salonu'nu faaliyete soktuklarını ifade ederek, "İnşallah Trabzon olarak yaraların sarılması adına tüm vatandaşlarımızla seferber olduk. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin, depremzedelerin kente konaklatılmasıyla ilgili soru üzerine Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Şu an resmi olarak bize intikal eden bir şey yok ama biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirhanelerimizle otellerimizle yurt ve pansiyonlarımızla Kuran kurslarımızın yurtlarıyla beraber tüm hazırlıklarımız tamam. Trabzon olarak yoğun şekilde telefon alıyoruz. Vatandaşımız, herkes evinde, ailesinde depremzedeleri misafir etmek istiyor. Bu konuda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Her zaman ilimize intikal edecek tüm depremzedelere kapılarımız açık, evlerimiz açık. Onları vatandaşlarımızla birlikte misafir etmeye hazırız."

Vali İsmail Ustaoğlu, deprem bölgesinden yaralı gelmesi durumunda kentteki hastanelerin hizmete hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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