Trabzon Ticaret Borsası

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 56-56,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören fındık türleri ve kilogram fiyatları şöyle:



Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat

Sivri 55 55,5

Yağlı 58 58,5

Levant 56 56,5





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