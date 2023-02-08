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Trabzon'dan jandarma arama kurtarma timleri deprem bölgesine uğurlandı

AA

Trabzon'dan jandarma arama kurtarma timleri deprem bölgesine uğurlandı

TRABZON (AA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı 300 kişilik arama kurtarma timleri, depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a dualarla uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 300 kişilik arama kurtarma ve insani yardım ekipleri, deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlara yardım etmek ve enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarında görev almak için yola çıktı.

Arama kurtarma timleri, Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen törenle Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adel Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi tarafından dualar eşliğinde Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Ekipler ayrıca, Trabzon Valiliği koordinesinde yürütülen kampanya kapsamındaki insani yardımların da bir kısmını bölge halkına ulaştıracak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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