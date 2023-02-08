Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremlerde yaralananlar için Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

Trabzon'da kan bağışında bulunmak isteyenler, Atatürk Alanı'ndaki Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne ait kan bağış tırının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kan bağışı için bekleyen Çiğdem Aydın, çok zor bir süreç yaşandığına işaret ederek, "Allah oradakilere yardımcı olsun. Şu an da burada olduğumuz için oradakileri ne kadar anlamak istesek de anlayamıyoruz. O yüzden elimizden geldiğince yardımlarımızı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İranlı Leyla Horosani ise depremzedeler için kan vermeye geldiğini söyledi.

Depremi duyduğundan beri geceleri ağladığını belirten Horosani, "Ben bir anneyim. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun Türkiye'ye." diye konuştu.

- Ordu

Ordu'da da vatandaşlar kan bağışını sürdürdü.

Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'ndaki Türk Kızılayı Ordu Şubesinin kan alma birimine gelenler sıraya girdi. İşlemleri tamamlananlar, kan vererek depremzedelere destek oldu.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, çok büyük bir deprem felaketi yaşandığını söyledi.

Depremde yaralananların sayısının her geçen saat arttığını vurgulayan Enginyurt, depremin hemen ardından stoklardaki kanları bölgeye sevk ettiklerini anımsattı.

Tüm illerde olduğu gibi Orduluların da kampanyaya ilgi gösterdiğini aktaran Enginyurt, "Kan stoku yönetimimiz için bu çok önemli, vatandaşlarımızı günlere yayarak kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Giresun

Giresunlular da kan bağışına destek vermeye devam ediyor.

Atatürk Meydanı'ndaki Kan Bağışı Merkezi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu.

Kan bağışı için bekleyen Ali Şükür Al, deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Milletimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir acı, bunun üstesinden geleceğiz inşallah. İnsanlar sağ duyulu olsun, gelip kan bağışında bulunsunlar." dedi.

- Rize

Rizeliler depremzedeler için bugün de kan bağışını sürdürdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Rize Belediyesine ait sosyal tesisler ile Memişağa Parkı'ndaki Türk Kızılay Kan Merkezi'ne gelenler kan bağışında bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla Valilikten yapılan açıklamada ise kan bağışının ihtiyaç çerçevesinde zamana yayılarak yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

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