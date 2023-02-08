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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

AA

Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bağışta bulunmayı sürdürüyor.

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bağışta bulunmayı sürdürüyor.

Trabzon'da vatandaşlar yardım kampanyasına bugün de yoğun ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırılan malzemeler, görevliler ve gönüllülerce tasnif edilerek kamyonlara yüklenip Devlet Malzeme Ofisi'ne getirildi.

Bölgeye gönderilecek yardım kolilerinin burada tırlara yüklenmesine devam ediliyor.

Yoğunluk dolayısıyla Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde de yardım toplanmaya başlandı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti organizasyonunda toplanan 5 bin ekmek, gıda, battaniye ve odunun yüklendiği tır, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

18. Bölge Trabzon Eczacı Odasınca temin edilen 20 bin 260 serum, Malatya Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanlığınca da Adıyaman'a 1 tır çocuk bezi, Hatay'a da 1 tır gıda ulaştırılacak.

- Rize

Rize'de vatandaşlar şehir merkezindeki 6 noktaya yardım ulaştırdı.

Sabah saatlerinden itibaren ellerinde koli ve poşetlerle merkezlere gelenler, yardımları yetkililere teslim etti.

Gönüllüler tarafından paketlenen malzemeler, depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

- Ordu

Orduluların da yardım kampanyasına destekleri devam etti.

Vatandaşların merkezlere ulaştırdığı malzemeler paketlendi ve bölgeye ulaştırılmak üzere tırlara aktarıldı.

Depremzedelere yardım yapan Orhan Usta, "Depremzedelerimize bu zor günlerinde bir nebze de olsun katkıda bulunmak için yardımlarımızı getiriyoruz. Onlar kadar hissedemesek de içimiz yanıyor." dedi.

- Artvin

Artvin'de yardım kampanyasına vatandaşların desteği sürüyor.

Hayırseverler, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri yardım toplama merkezlerine ulaştırdı.

Depremzedelere gönderilmek üzere görevlilere battaniye teslim eden Hatice Diler, yaşanan acının tarifinin olmadığını söyledi.

Diler, yardım için deprem bölgesine gidemediğini belirterek, "Ben de elimden geldiğince maddi destek göndermeye çalışıyorum. Oradaki kardeşlerimiz enkazdayken, üşürken biz de burada üşüyoruz, ruhen enkazın altındayız. Allah devletimize güç versin." diye konuştu.

Bazı taksiciler de sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayanların yardım kolilerini ücretsiz toplama noktalarına ulaştırdı.

Taksi durağı başkanı Dursun Usta, "Taksici esnafı olarak bir şeyler yapmak istedik. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın kolilerini ücretsiz taşıyoruz. Acımız büyük, uyku uyuyamıyoruz. Bize de bir görev düşerse taksi durağındaki tüm taksileri deprem bölgesine göndeririz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, il merkezindeki fırıncılar da bölgeye 24 bin 800 ekmek gönderdi.

- Giresun

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinden de deprem bölgelerine yardım gönderildi.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, selin yaralarının sarılması noktasında deprem bölgesindeki illerde yaşayanlardan ciddi yardımlar sağlandığını söyledi.

Şenlikoğlu, Dereli halkı olarak yapılan katkıları unutmadıklarını belirterek, "Şimdi destek sırası bizde. Deprem bölgelerindeki insanlarımızın yardıma ihtiyacı var. Dereli halkı adeta seferber olmuş durumda. Başta gıda olmak üzere gereksinim duyulan malzemeleri getiriyorlar. Yaraları hep birlikte saracağız." dedi.

Deprem bölgelerine 4 tır yardım malzemesi sevk ettiklerini, yeni tırların da hazırlandığını anlatan Şenlikoğlu, ilçe halkının AFAD'a bağışta bulunduğunu sözlerine ekledi.

- Bayburt

Bayburt'ta vatandaşlar yardımlarını, toplama noktası olarak belirlenen İtfaiye Müdürlüğüne ulaştırdı.

Paketlenen malzemelerin yüklendiği 6 kamyon, depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de vatandaşlar depremzedelere desteklerini sürdürüyor.

Kentte iki gün boyunca toplanan yardım malzemeleri 86 araçla Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'ya gönderildi.

Ayrıca, afetzedeler için AFAD'a 150 bin lira yardım yapıldı, 50 bin ekmek de bölgeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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