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Depremlerde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Trabzon ve Ordu'da defnedildi

AA

Depremlerde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Trabzon ve Ordu'da defnedildi

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, Trabzon ve Ordu'da toprağa verildi.

Osmaniye'de meydana gelen depremde yıkılan otelde hayatını kaybeden Mücahit Akbayrak'ın (32) cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi.

Akbayrak için Kuran Kursu Mahallesi'ndeki Fatih Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, babası Metin Akbayrak ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve vatandaşlar katıldı.

Hızlı tren inşaatında formen olarak çalıştığı öğrenilen Akbayrak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Araklı ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

- Ordu

Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden fizyoterapist Reyhan Şen'in (30) cenazesi, Ordu'nun Korgan ilçesine getirildi.

Şen'in cenazesi, Tepealan Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye, Şen'in yakınlarının yanı sıra Korgan Kaymakamı Mikail Ersöz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da çalıştığı otelin yıkılması sonucu vefat eden 24 yaşındaki Ozan Koç'un cenazesi ise Gürgentepe ilçesinde cemevindeki törenin ardından toprağa verildi.

Yakınlarını ziyarete gittikleri Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden aynı aileden Ahmet ve Dursiye ile çocukları Nazlı Su, Emirhan ve Eren Öngören, İskenderun'dan İmdat Çilci, Kahramanmaraş'tan Taliye Topçu ve Adıyaman'dan diş teknisyeni Mehmet Zafer'in cenazeleri Ordu'ya getirildi.

Cenazeler, yarın farklı ilçelerde toprağa verilecek.

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