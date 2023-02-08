Trabzon'dan deprem bölgesine giden ekipler 1'i bebek 3 kişiyi kurtardı

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Trabzon'dan bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişiyi kurtardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, depremin hemen ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, dün Adıyaman'da enkaz altında kalan 30 günlük bebek, kız çocuğu ve kadını kurtardı.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından önce 30 günlük bebek çıkartılarak, ailesine verildi. Ardından bir kız çocuğuna ulaşan ekipler, büyük bir sevinçle onu da bulunduğu yerden çıkartarak, babasına teslim etti.

Daha sonra kalçasına darbe aldığını öğrendikleri kadın ile irtibata geçen ekipler, sedye yardımıyla onu da aynı enkaz altından kurtardı.

Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ambulansa alınan 30 günlük bebek, kız çocuğu ve kadının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, bugün itibarıyla enkazdan 9 kişiyi sağ çıkarttığı bildirildi.



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