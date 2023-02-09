Kahramanmaraş'ta 2 kadın, 80 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altındaki 2 kadın, Trabzon'dan giden ekipler tarafından 80 saat sonra kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin, depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da 3 ayrı ekiple kurtarma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Depremin 4. gününde Elbistan'da mucizeye tanık olunduğu ifade edilen açıklamada, ekiplerin 80. saatte 2 kadını enkaz altından kurtarmasının herkesi duygulandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremin 4. gününde vatandaşlarımızın yıkılan binaların enkazından sağ çıktığını görmek umudumuzu artırıyor. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışma yürüten ekiplerimiz, şu ana kadar ikisi bebek olmak üzere toplam 12 kişiyi göçük altından kurtardı."

Arama kurtarma ekiplerinin, AFAD'ın yönlendirmesi doğrultusunda bölgedeki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.





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