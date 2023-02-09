Trabzonspor-Basel maçına doğru

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma öncesi UEFA yetkilileriyle görüştüklerini ve çalışmalarının maçın oynanacağı şeklinde olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine, UEFA yetkililerinin depremle alakalı şehirde bir sıkıntı olup olmadığını kendilerine sorduğunu belirtti.

UEFA'ya kentin depremden etkilenmediğini söylediklerini ifade eden Ağaoğlu, "'Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." dedi.

Ağaoğlu, deprem bölgesine yaşam malzemesi taşıyan üçüncü tır ve takım otobüsünü dün gönderdiklerini kaydederek, AFAD'ın elzem talepleri doğrultusunda kontrollü şekilde bölgeye yardım yapmayı sürdüreceklerini aktardı.





- Takım otobüsü depremzedeleri getiriyor

Trabzonspor Kulübünün takım otobüsü, deprem bölgesinden 40 depremzedeyi Trabzon'a getiriyor. Bu akşam Malatya'dan hareket edecek otobüsle Trabzon'a gelecek depremzedeler, kentte uygun yerlere yerleştirilecek.

Trabzonspor Kulübü ayrıca 25 kız ve 30 erkek çocuğu olmak üzere toplam 55 depremzedeyi de Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi ve Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk edecek.





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