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Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi Trabzon ve Ordu'da defnedildi

AA

Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi Trabzon ve Ordu'da defnedildi

TRABZON/ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaşamını yitiren 13 kişinin cenazesi Trabzon ve Ordu'da toprağa verildi.

Hatay'da enkaz altında kalarak vefat eden polis memuru Nihat ve 2 yaşındaki kızı Akça Alkurt'un cenazesi Trabzon'un Maçka ilçesine getirildi.

Baba ve kızı için Maçka ilçesinin Hamsiköy Mahallesi'ndeki cenaze törenine, Nihat Alkurt'un Kilis'te görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Esat Alkurt ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi.

Esat Alkurt, gazetecilere, depremin ardından telefonla aradığı kardeşine ulaşamadığını, durumu komutanlarına ilettikten sonra görevlendirilen personelle Hatay'a hareket ettiklerini söyledi.

Görevi nedeniyle daha önce kardeşinin evini ziyaret edemediği için adresi konumdan bulduğunu anlatan Alkurt çöken binanın enkazıyla karşılaştığını belirtti.

Alkurt, bir umutla kardeşinin görev yaptığı karakola gittiğini, burada göremeyince tekrar enkaza döndüğünü ifade ederek "Yanımda bir polis arkadaşı daha geldi, onunla birlikte enkazda kardeşimi aramaya başladık. Seslendim, sesime cevap verdi. Sonra konuşmaması, nefesini tüketmemesi için 'Nihat'san duvara vur' dedim. Sonra duvara vurdu." diye konuştu.

Bölgeden geçen Sahil Güvenlik ekipleriyle enkaz altındaki kardeşi ve ailesine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Alkurt şöyle devam etti:

"Onlar çalışmalara başladı. Duvarı dikkatlice deldiler, önce küçük kıza ulaştık, sonra Özge'ye ulaştık, onu dışarı çıkardık. Minik kız hayatını kaybetmişti. Daha erken gidemedim oraya, erken gitsem hepsini kurtaracaktık. Sonra kardeşimin yanına ulaştık. Ayağı kolonun altındaydı ve kapıya da sıkışmıştı. Kolonu kıramadığımız için altını eşeleyip bacağını çıkardık. Ayaklarının durumu çok kötüydü. Hemen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine gittik. Eşinin durumu biraz daha iyiydi. Ayakları morarmaya başlamıştı, iç kanama tehlikesi vardı. Bir süre sonra da durumu ağırlaştı, kaybettik. Eşini kurtardık, kardeşimi kurtaramadık."

- İki kardeşin cenazesi Yomra'da defnedildi

Hatay'daki depremde çöken evlerinin enkazında cansız bedenlerine ulaşılan 5 yaşındaki Eyüp Asaf ile 6 aylık Hiranur Uzunmehmet'in cenazesi Trabzon'un Yomra ilçesine getirildi.

Enkazdan yaralı kurtulan baba Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet ve yakınları, Yokuşlu Mahallesi'ndeki caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

İki kardeşin naaşı kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve vatandaşlar katıldı.

- Öngören ailesinin 5 ferdi Ordu'da defnedildi

Kahramanmaraş'ta vefat eden Ahmet (45) ve Dursiye (43) ile çocukları Nazlı Su (15), Emirhan (20) ve Eren Öngören (17) için Ordu'nun Ünye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Anne, baba ve üç çocuğun cenazesi Büyük Cami'de kılınan namazın ardından Yunus Emre Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da hayatını kaybeden diş teknisyeni Mehmet Zafer Ulubey ilçesinde, Hatay'da hayatını kaybeden İmdat Çilci Gölköy ilçesinde, Kahramanmaraş'ta yaşamını yitiren Taliye Topçu Gürgentepe ilçesinde, Hatay'da vefat eden Gülşah Şahin Akı ise Perşembe ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

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