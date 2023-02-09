Trabzon'da deprem bölgesine gönderilmek üzere örgü bebek, atkı, bere ve bot üretiliyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda depremzedeler için kışlık giyecek, atkı, bere ve bot üretiliyor.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi ayakkabı üretim atölyesinde bot üreten hafif zihinsel engelli kursiyerler ve usta öğreticiler, yaptıkları botları Hatay ve Kahramanmaraş'taki depremzedelere gönderdi.

Ayakkabı atölyesi usta öğreticisi Coşkun Seymen, AA muhabirine, yaşanan depremden dolayı çok üzüldüklerini, engelli kursiyerlerin depremzedelere yardım için her zamankinden daha çok çalıştığını aktardı.

Böylesi afetlerin bir daha yaşanmamasını dileyen Seymen, "Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun." diyerek katkı yapmaya çalıştıklarını belirterek "Bu hafta deprem bölgelerine çalıştık. Kahramanmaraş ve Hatay'a botlarımızı gönderdik. Bugün de Gaziantep'e çalışıyoruz. Çocuklar çok etkilendi depremden, çok üzülüyorlar. Çalıştıkça bir nebze de olsun kendilerini iyi hissediyorlar." dedi.

Kursiyerlerden Muhammet Eren Karaoğlu ise depremzedeler için çok üzüldüklerini, bot üretimi yaparak onlara destek olabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Dokuma atölyesinde ise kadın kursiyerler ve usta öğreticiler, depremzede çocuklar için örgü bebek, atkı, bere ve kışlık giyecek dikiyor.

Atölye Şefi Teslime Şahinoğlu Akpınar, depremzede çocukların bir nebze yüzünü güldürebilmek için onlara kendi ürettikleri bebekleri gönderdiklerini ifade etti.

Gönüllülük içerisinde el birliğiyle depremzedelere yardım etmeye çalıştıklarını vurgulayan Akpınar şunları söyledi:

"Bir kısmımız dokuyor, örüyor, bir kısmımız dikiyor, bir kısmımız ütülüyor. Burada herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Çünkü bizim yüreğimiz, ciğerimiz her şeyimiz orada. Tüm öğretmen ve kursiyerlerimizle beraber elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Bebekler ve çocuklar için özellikle küçük oyuncaklar yapmaya çalışıyoruz. Örgüler, küçük battaniyeler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncaklarla küçük de olsa o çocukların yüzlerini gülümsetmek için elimizden geleni yapıyoruz."



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