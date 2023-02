Trabzon'da depremzedeler için kan bağışı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

TRABZON (AA) - Trabzon'da vatandaşlar, depremzedeler için kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

Kan bağışında bulunmak isteyenler, Atatürk Alanı'ndaki Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne ait kan bağış tırının önünde bugün de yoğunluk oluşturdu.

Kan bağışı için bekleyen Mustafa Emre Civil, AA muhabirine, ülke olarak zor günlerden geçildiğini, birlik, beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki insanlarla aynı acıyı bütün ülkenin paylaştığını belirten Civil, "Ülke olarak çok üzgünüz, aynı duyguları onlarla yaşıyoruz. Kardeşlerimiz orada çok zor durumdalar. Biz de onlara elimizden geldiğince kanımızla canımızla yanlarında olmaya çalışıyoruz. Eşimle kan vereceğiz, sıra bekliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah ülkemizin de yardımcısı olsun." diye konuştu.

Şaban Dizdar ise depremzedelerin acısını her an yaşadığını dile getirerek, "Canımız acıyor, canımız yanıyor. Maddi manevi destek olmak istiyoruz. Gece uyku uyuyamıyoruz, yemek yiyemiyoruz. Çocuklarımızla oturup kahvaltı bile yapamıyoruz. Her türlü destekte bulunduk, kan da bağışlayalım dedik." ifadelerini kullandı.





