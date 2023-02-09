Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına dördüncü günde de destek vermeye devam etti.

Trabzon'da, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ve Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne ulaştırılan malzemeler, görevliler ve gönüllülerce tasnif edildi.

Görevlilerden bazıları, "Trabzon'dan sevgilerimizle" ve "İnşallah bir an önce iyi olmanız dileğiyle" yazdıkları notları, yardım kolilerine yerleştirilen montların ceplerine koydu.

Toplama noktalarından kamyonlara yüklenip Yalıncak Mahallesi'ndeki Devlet Malzeme Ofisi'ne nakledilen yardımlar, burada tırlara aktarılarak depremden etkilenen illere sevk edildi.

PTT Trabzon Bölge Müdürlüğünce 270 çadırla birlikte 3 bin 618 barınma malzemesinin yüklendiği 6 tır da Malatya'ya gönderildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da 30 tır ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk etti.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanlığınca 200 gönüllü birer tır su ve ekmeği depremzedelere ulaştırdı.

- Rize

Rize'de de vatandaşlar yardım noktalarına malzemelerini getirmeye devam etti.

Gıdadan yakacağa, kıyafetten suya kadar çeşitli malzemelerin yüklendiği 97 kamyon ile 117 tır, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Rize Belediyesi ekipleri, 60 bin ekmek ve 12 bin sandviçi depremzedelere dağıtılmak üzere bölgeye götürdü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda hazırlanan kışlık kıyafetler de depremden etkilenen illere sevk edilecek.

- Ordu

Orduluların, yardım kampanyasına destekleri sürüyor.

Kentte vatandaşların yardım toplama merkezlere ulaştırdığı malzemeler paketlendi ve depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesince üç mobil tuvalet, jeneratör, hilti, kazma ve kürek gibi çeşitli araç gereç de depremden etkilenen illere gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, deprem bölgelerinden gelerek akrabalarının evlerine ve otellere yerleşenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Hatay'dan dün ailesiyle Ordu'ya gelen Pelin Koç, yardım çalışmalarına destek verdi.

Koç, zor bir süreç yaşandığını belirterek, "Allah böyle acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Rabb'im herkesin yardımcısı olsun. Gelir gelmez yardıma koştuk. İnşallah elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Hatay'daki dostlarımızın durumları gerçekten zor. Onların yanında olmaya çalışıyorum." dedi.

Ordu Halk Eğitimi Merkezi'nde de battaniyenin yanı sıra kışlık kıyafet hazırlanıyor.

- Artvin

Artvin'den deprem bölgesine 4 günde 60 tır yardım gönderildi.

Üç noktadaki toplama merkezlerine getirilen yardım malzemeleri, burada gönüllülerce ayrıştırılıp paketlenerek tırlara yüklendi.

Arhavi, Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki bazı köylerden vatandaşlar odun yükledikleri kamyonları deprem bölgesine gönderdi.

- Bayburt

Bayburt'tan 6 tır ve 69 kamyon yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.

Yardım toplama merkezinde gönüllü çalışan 63 yaşındaki Muharrem Kaymak, "Deprem bölgesindeki insanlara yardım için buradayız. Oradaki herkese Allah yardım etsin, işleri çok zor. Biz de burada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Köyde toplanan yardımları kamyonetle merkeze getiren Uğurgeldi köyü muhtarı Cuma Atamer ise tüm köylerde vatandaşların birlik olduğunu, depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiğini vurguladı.

- Giresun

Giresunlular da depremzedelere yardımlarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, 3 tır acil ilaç ve tıbbi malzemeyi Diyarbakır ve Kahramanmaraş'a gönderdiklerini bildirdi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de hayırseverler yardımlarına bugün de devam etti.

Valilik koordinasyonunda toplanan kışlık giyecek, ekmek, su ve gıda yüklü 40 kamyon bölgeye sevk edildi.

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