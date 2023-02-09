Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına dördüncü günde de destek vermeye devam etti.

Trabzon'da, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ve Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne ulaştırılan malzemeler, görevliler ve gönüllülerce tasnif edildi.

Görevlilerden bazıları, "Trabzon'dan sevgilerimizle" ve "İnşallah bir an önce iyi olmanız dileğiyle" yazdıkları notları, yardım kolilerine yerleştirilen montların ceplerine koydu.

Toplama noktalarından kamyonlara yüklenip Yalıncak Mahallesi'ndeki Devlet Malzeme Ofisi'ne nakledilen yardımlar, burada tırlara aktarılarak depremden etkilenen illere sevk edildi.

PTT Trabzon Bölge Müdürlüğünce 270 çadırla birlikte 3 bin 618 barınma malzemesinin yüklendiği 6 tır da Malatya'ya gönderildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da 30 tır ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk etti.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanlığınca 200 gönüllü birer tır su ve ekmeği depremzedelere ulaştırdı.

- Rize

Rize'de de vatandaşlar yardım noktalarına malzemelerini getirmeye devam etti.

Gıdadan yakacağa, kıyafetten suya kadar çeşitli malzemelerin yüklendiği 97 kamyon ile 117 tır, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Rize Belediyesi ekipleri, 60 bin ekmek ve 12 bin sandviçi depremzedelere dağıtılmak üzere bölgeye götürdü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda hazırlanan kışlık kıyafetler de depremden etkilenen illere sevk edilecek.

- Ordu

Orduluların, yardım kampanyasına destekleri sürüyor.

Kentte vatandaşların yardım toplama merkezlere ulaştırdığı malzemeler paketlendi ve depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesince üç mobil tuvalet, jeneratör, hilti, kazma ve kürek gibi çeşitli araç gereç de depremden etkilenen illere gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, deprem bölgelerinden gelerek akrabalarının evlerine ve otellere yerleşenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Hatay'dan dün ailesiyle Ordu'ya gelen Pelin Koç, yardım çalışmalarına destek verdi.

Koç, zor bir süreç yaşandığını belirterek, "Allah böyle acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Rabb'im herkesin yardımcısı olsun. Gelir gelmez yardıma koştuk. İnşallah elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Hatay'daki dostlarımızın durumları gerçekten zor. Onların yanında olmaya çalışıyorum." dedi.

Ordu Halk Eğitimi Merkezi'nde de battaniyenin yanı sıra kışlık kıyafet hazırlanıyor.

- Artvin

Artvin'den deprem bölgesine 4 günde 60 tır yardım gönderildi.

Üç noktadaki toplama merkezlerine getirilen yardım malzemeleri, burada gönüllülerce ayrıştırılıp paketlenerek tırlara yüklendi.

Arhavi, Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki bazı köylerden vatandaşlar odun yükledikleri kamyonları deprem bölgesine gönderdi.

- Bayburt

Bayburt'tan 6 tır ve 69 kamyon yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.

Yardım toplama merkezinde gönüllü çalışan 63 yaşındaki Muharrem Kaymak, "Deprem bölgesindeki insanlara yardım için buradayız. Oradaki herkese Allah yardım etsin, işleri çok zor. Biz de burada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Köyde toplanan yardımları kamyonetle merkeze getiren Uğurgeldi köyü muhtarı Cuma Atamer ise tüm köylerde vatandaşların birlik olduğunu, depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiğini vurguladı.

- Giresun

Giresunlular da depremzedelere yardımlarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, 3 tır acil ilaç ve tıbbi malzemeyi Diyarbakır ve Kahramanmaraş'a gönderdiklerini bildirdi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de hayırseverler yardımlarına bugün de devam etti.

Valilik koordinasyonunda toplanan kışlık giyecek, ekmek, su ve gıda yüklü 40 kamyon bölgeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da depremzedeler için kan bağışı sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon'da depremzedeler için kan bağışı sürüyor
Trabzon'da deprem bölgesine gönderilmek üzere örgü bebek, atkı, bere ve bot üretiliyor
YEREL HABERLER Trabzon'da deprem bölgesine gönderilmek üzere örgü ...
Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi Trabzon ve Ordu'da defnedildi
YEREL HABERLER Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi ...
Trabzonspor-Basel maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor-Basel maçına doğru
Kahramanmaraş'ta depremin 80'inci saatinde 2 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremin 80'inci saatinde 2 kadın ...
(Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN POLİS MEMURU VE 2 YAŞINDAKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN POLİS MEMURU VE 2 YAŞINDAKİ ...
Depremde ölen polis memuru ve 2 yaşındaki kızı toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen polis memuru ve 2 yaşındaki kızı ...
Kahramanmaraş'ta 2 kadın, 80 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 kadın, 80 saat sonra enkazdan sağ ...
Karadeniz'den ekiplerin deprem bölgesine sevki dördüncü günde de sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'den ekiplerin deprem bölgesine sevki ...
(Görüntülü)?ÇOCUKLAR, DEPREMLERDE FARKLI ÇIKARIMLARDA BULUNABİLİYOR?
YEREL HABERLER (Görüntülü)?ÇOCUKLAR, DEPREMLERDE FARKLI ÇIKARIMLARDA ...
Malatya'daki depremde evleri yıkılan 20 kişilik aile Trabzon'a getirildi
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde evleri yıkılan 20 kişilik aile ...
`Çocuklar, depremlerde farklı çıkarımlarda bulunabiliyor´
YEREL HABERLER `Çocuklar, depremlerde farklı çıkarımlarda ...
Trabzonspor´un takım otobüsü ve üçüncü yardım tırı afet bölgesine gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor´un takım otobüsü ve üçüncü yardım tırı ...
Trabzonspor, takım otobüsü ve üçüncü yardım tırını deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, takım otobüsü ve üçüncü yardım tırını ...
Trabzon'dan deprem bölgesine giden ekipler 1'i bebek 3 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Trabzon'dan deprem bölgesine giden ekipler 1'i bebek ...
Depremlerde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Trabzon ve Ordu'da defnedildi
YEREL HABERLER Depremlerde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, ...
(Görüntülü) OSMANİYE?DE ENKAZ ALTINDA KALAN FORMEN, TRABZON?DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) OSMANİYE?DE ENKAZ ALTINDA KALAN FORMEN, ...
Trabzon'dan depremzedelere "Evimiz evinizdir" çağrısı
YEREL HABERLER Trabzon'dan depremzedelere "Evimiz evinizdir" çağrısı
Osmaniye´de enkaz altında kalan formen, Trabzon´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Osmaniye´de enkaz altında kalan formen, Trabzon´da ...
Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Djaniny Semedo, Sharjah FC'ye imzayı attı
YEREL HABERLER Djaniny Semedo, Sharjah FC'ye imzayı attı
Trabzonspor, Djaniny'yi Sharjah FC'ye kiraladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Djaniny'yi Sharjah FC'ye kiraladı
Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı ...
Liselilerin yaptığı ekmekler, deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Liselilerin yaptığı ekmekler, deprem bölgesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.