Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanı Öztürk yeniden seçildi

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TRABZON (AA) - Çarşıbaşı Ziraat Odası Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan İbrahim Öztürk yeniden seçildi.

Çarşıbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda yapılan kongrede, mevcut başkan İbrahim Öztürk başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı kongreye, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ayvaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kongrede konuşan Öztürk, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Görevde bulundukları süre içinde çiftçi için önemli faaliyetler yaptıklarını belirten Öztürk, yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Bütçe ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan İbrahim Öztürk, yeniden seçildi.

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