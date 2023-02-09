Trabzon'a gelen depremzede kadın tedavi altına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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TRABZON (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan kadın, geldiği Trabzon'da tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, deprem sonrası Kahramanmaraş'tan kendi imkanlarıyla Trabzon'a gelen depremzede Fatma Cingöz, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Ortopedi servisinde yatarak tedavi altına alınan Cingöz'ün, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak ile hastaneye gelerek Cingöz'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kendi imkanlarıyla Trabzon'a gelerek tedavi altına alınan hasta sayısının 60 olduğu belirtildi.



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