Bakasetas, imzaladığı formayı satın alarak 'asrın felaketi'nde depremzedelere destek oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu taraftarın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkarttığı imzalı formayı, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas satın aldı.

Bir süre önce, Bakasetas ile bir araya gelerek "Bakasetas, bir Yunan yapımı" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme geldikten sonra kulübün davetlisi olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yunan futbolcuyla buluşan Erdal Şahin, futbolcudan aldığı imzalı formayı 'asrın felaketi'ne destek amacı ile satışa sundu.

Şahin'in formayı satışa sunduğunu öğrenen Bakasetas, imzaladığı formayı satın aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakasetas'a teşekkür eden Şahin, "Açık arttırmaya sunduğum formayı Bakasetas satın almıştır. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bakasetas'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bakasetas, bir Yunan yapımıdır." ifadelerini kullandı.

Bakasetas da Şahin'in videosunu hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.