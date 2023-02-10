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Trabzon depremden etkilenen huzurevi sakinlerine kapılarını açtı

AA

Trabzon depremden etkilenen huzurevi sakinlerine kapılarını açtı

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 34 kişi Trabzon'un Arsin ilçesindeki otele yerleştirildi.

Depremden etkilenen huzurevi sakinleri, Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün girişimleriyle hem ilçedeki otelde hem de huzurevlerinde iki ay misafir edilecek.

İl Müdürü Nurhüda Süha Sağlam, AA muhabirine, çok sayıda kişinin, depremzedelere evlerini açmak ve koruyucu aile olmak istediğini söyledi.

Sağlam, bu zor günlerde Türk milletinin birlik ve beraberlik örneği sergilediğini belirterek "Kahramanmaraş'taki huzurevi zarar görünce 12'si kadın 34 yaşlımız risk altındaydı. Onların bir kısmını hem ilimizdeki huzurevlerinde hem de Arsin'deki hayırsever İbrahim Küçük'ün otelinde misafir edeceğiz. Yaşlılarımızı deprem bölgesinden almak için Trabzon'dan şehirlerarası yolcu seferi yapan bir firmamız yardımcı oldu." dedi.

Huzurevi sakinlerinin her türlü ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Sağlam, "Yaşlılarımızın rahat edebilecekleri ortamı sağlayarak onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Şehir fark etmeksizin onlar her zaman bizim büyüğümüz. Bu zor süreçte de bizim onları ağırlamamız insanlık görevimiz ve boynumuzun borcu." diye konuştu.

Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ahmet Tüten de kendilerini çiçekle karşılayan Sağlam'a, ekibine ve otel sahiplerine teşekkür etti.

- "Bu bir deprem değil tufandı, küçük kıyametti"

Depremzede 70 yaşındaki Şükran Taze, deprem anında yaşadıklarını, "Çok korktuk, büyük bir depremdi, dehşet bir şey yaşadık. Bir evden birçok kişiyi çocuklarıyla birlikte kaybettik. Buna benzer vakalar çok oldu. Bu bir deprem değil tufandı, küçük kıyametti. Hatırlamak istemiyorum. Uykuda yakaladı bizleri. Gündüz olsaydı insanlar farklı yerlerde olabilir ve bu kadar ölüm vakaları olmazdı diye düşünüyorum. Ama ne yapalım, Rabb'imden geldi." sözleriyle anlattı.

Mehmet Tikeci de huzurevinin etrafındaki birçok binanın yıkıldığını aktararak "Deprem anında müthiş bir şekilde sallandık. Bina gitti gitti geldi, devrilmediği bir mucize oldu, biz de binanın altında kalabilirdik. Kahramanmaraş'ın yarısı yok diyebilirim. Gaziantep'te bir evim vardı o da yıkıldı." dedi.

Hazine Can da "Depremde binalar çatır çatır gitti, çok hızlı sallandı, oturduğumuz yerden kalkamadık, akrabalarımdan değil ama konu komşu hepsi yaralandı, kaybettiklerimiz oldu, memleketimiz bitti." diye konuştu.

Elife Çatalkaya ise 70 yaşına kadar böyle bir felaket yaşamadığının altını çizerek "Allah'ın işi, onun işine de karışılmaz. Dünya yandı, akrabalardan molozların altında kalanlar oldu. Üzülüyoruz, kan ağlıyoruz. Binalar iskambil kağıdı gibi üst üste yığıldı. Enkazlar dağ gibi oldu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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