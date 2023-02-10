Karadeniz'den yardımlar depremin beşinci gününde de devam etti

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TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına beşinci günde de desteği sürdürdü.

Trabzon'da, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne ulaştırılan malzemeler, görevliler ve gönüllülerce tasnif edildi.

Ailesiyle yardım toplama merkezine gelen kız çocuğu da oyuncak bebeğini bağışladı.

Çocuğun, "Merhaba, ben Umut bebek. Seni çok sevdiğim için Trabzon'dan geldim. Sen de benim seni sevdiğim kadar beni sev ve umudunu hiç kaybetme. Seni çok seviyorum." yazılı notu bebeğin eline sıkıştırdığı görüldü.

Yardımlar, toplama noktalarından kamyonlara yüklenip Yalıncak Mahallesi'ndeki Devlet Malzeme Ofisine naklediliyor.

Trabzon ve Rize'den gönüllü 177 sağlık personeli de Trabzon Havalimanı'ndan deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Of ilçesindeki 28 Şubat İlkokulunun öğrencileri harçlıklarıyla aldıkları malzemeleri, yardım noktası olan Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'na getirdi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1648 personel ile iş makinelerinin de yer aldığı 650'ye yakın araç, bölgeye hareket etti.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanlığından 45 gönüllü, soba ve ekmek yüklü birer kamyonu Adıyaman'a ulaştırdı.

- Rize

Rize'de vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda il merkezindeki noktalara yardımlarını getirmeye devam ediyor.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında kullanılan şantiye binaları da deprem bölgesine gönderilecek. Söküm işlemlerine başlanan portatif binalar, Adıyaman'da oluşturulacak çadır kente ulaştırılacak.

- Ordu

Ordu'da da depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişindeki yardım noktasında, vatandaşların getirdiği eşyalar görevlilerce teslim alındı.

Belediye personelinin yanı sıra gönüllüler, eşyaların sınıflandırmasını yaparak paketledi. Yardımlar el birliğiyle, bölgeye hareket edecek 20'nci tıra taşındı.

Yardımda bulunan Ali Arslantürk, yüreğinin de aklının da deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "Buraya getirdiğim üçüncü yardım. Bunların koordineli bir şekilde vatandaşlara ulaşmasını temenni ediyoruz. Bu karda, kışta onların bir nebze acılarını dindirirsek yüreğimiz ferahlar." dedi.

- Artvin

Artvin'den 5 günde 104 yardım tırı depremden etkilenen illere gönderildi.

Vali Yılmaz Doruk, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım, araç ve personel kafilesinin asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine ulaştığını belirtti.

Artvin'den deprem bölgesine bugüne kadar 104 yardım tırının yanı sıra kamu çalışanları ve gönüllülerden oluşan 774 personel gönderildiğini vurgulayan Yılmaz, arama kurtarma faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 250'ye yakın iş makinesi ile ambulansın da bölgede hizmet verdiğini aktardı.

- Bayburt

Bayburt'ta vatandaşlar yardımlarını, toplama noktası olarak belirlenen yerlere ulaştırdı.

Paketlenen malzemelerin yüklendiği 2 tır ile 6 kamyon, depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

- Giresun

Giresun'da da yardımseverler depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren ellerinde koli ve poşetlerle merkezlere gelenler, yardımları yetkililere teslim etti.

Kentten yardım malzemeleri ile ekipman taşıyan 82 araç, bölgeye hareket etti.

- Gümüşhane

Gümüşhaneliler deprem bölgesine desteklerini sürdürüyor.

Toplanan yardımlar, görevlilerin araçlara yüklemeyi tamamlamasının ardından yola çıkacak.

Torul ilçesinde de vatandaşlar imece usulüyle kestikleri odunları, diğer yardımlarla birlikte bölgeye gönderecek.

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