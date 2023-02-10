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Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazeleri 5 ilde defnedildi

AA

Depremlerde hayatını kaybeden 13 kişinin cenazeleri 5 ilde defnedildi

TRABZON (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren 13 kişinin cenazesi Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de toprağa verildi.

Kahramanmaraş'taki depremde çöken evinin enkazında vefat eden polis memuru Yasin Altuntaş'ın (32) cenazesi, yakınları tarafından Trabzon'un Araklı ilçesine getirildi.

Altuntaş için ilçenin Ayvadere Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve vatandaşlar katıldı.

Altuntaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi.

Yasin Altuntaş'ın depremde vefat eden eşi Seda Altuntaş'ın cenazesinin, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

Osmaniye'deki depremde hayatını kaybeden Aynur Yıldırım Barık'ın cenazesi ise Arsin ilçesinde toprağa verildi.

- Baba oğul Ordu'da defnedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayatını kaybeden İbrahim (40) ve 12 yaşındaki oğlu İsmail Gürdal, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Baba oğulun cenazesi, Altınordu ilçesindeki Öceli Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

İbrahim Gürdal'ın depremde hayatını kaybeden eşi Selda Gürdal'ın cenazesi de Hatay'da toprağa verildi.

Adıyaman'da yaşamını yitiren Mustafa Fidan (41) ile Hatay'da hayatını kaybeden Şeyma Eyüp (14) Kumru ilçesinde, Hatay'da vefat eden Muammer Çetinkaya (47) Akkuş ilçesinde, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden İpek Bilge Bilişmek (13) ise Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

- Öğretmen kızını ziyarete gittiği Kahramanmaraş'ta ikinci depremde enkazda kaldı

Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitiren Erkan Ay'ın (67) cenazesi, Artvin'de defnedildi.

Öğretmen kızını ziyarete gittiği Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde enkaz altında kalarak vefat eden Ay'ın cenazesi, Ardanuç ilçesine getirildi.

Ay için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Eski Ardanuç Belediye Başkan Yardımcısı da olan Ay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ekşinar köyünde toprağa verildi.

Erkan Ay'ın, eşi Gülay ve kızı Hilal Ay ile birinci depremde sokağa çıktığı, ısınmak için girdikleri iş yeri ikinci depremde yıkılınca enkaz altında kaldıkları öğrenildi. Gülay ve kızı Hilal Ay ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

- Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Bolat, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta yaşamını yitiren Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu 23 yaşındaki Saruhan Bolat'ın cenazesi Giresun'da defnedildi.

Bolat için Yağlıdere ilçesinde Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra takım arkadaşları, antrenörleri ve vatandaşlar katıldı.

Bolat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

İş seyahati için gittiği Hatay'da kaldığı otelin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Hakan Alver'in cenazesi de Şebinkarahisar ilçesinde defnedildi.

Alver için ilçenin Çağlayan köyündeki camide düzenlenen törene, yakınları, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Pala ve vatandaşlar katıldı.

Üç çocuk babası 41 yaşındaki Alver'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bolu'dan, Malatya'da ziyarete gittiği arkadaşının evinin enkazında yaşamını yitiren 22 yaşındaki İsa Gül'ün cenazesi Görele ilçesinin Yağlıkuyumcu köyünde defnedildi.

- Otomobil almak için gittiği Hatay'da kaldığı otelin enkazında yaşamını yitirdi

Hatay'da vefat eden 23 yaşındaki Onur Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Gümüşhane'den otomobil almak için gittiği Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı otelin yıkılması sonucu enkazında hayatını kaydeden Yılmaz için Kemaliye Camisi'nde tören düzenlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Emirler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Emniyet Müdürü Celal Taşci ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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