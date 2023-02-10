Trabzonspor depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

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TRABZON (AA) - Trabzonspor teknik heyeti ve futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için antrenmanda saygı duruşunda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı ile teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin bugünkü antrenman öncesinde ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunduğu belirtilerek, "Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavililer, "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart da açtı.

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