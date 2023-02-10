Trabzon'a gelen 325 depremzede konaklayacakları otellere yerleştirildi

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 325 kişi, Trabzon'daki otellere getirildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Trabzon Valiliği koordinesinde gelen depremzedeler kentteki otellerde misafir edilecek.

Vali İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile otellere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne geçen Ustaoğlu, burada deprem bölgesinde ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.





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