Depremlerde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildi

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ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Ordu, Giresun ve Rize'de toprağa verildi.

Malatya'da vefat eden mühendis Emre Bulat (27), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

İkamet ettiği İstanbul'dan iş amacıyla gittiği Malatya'da konakladığı otelin yıkılması sonucu enkazın altında kalarak yaşamını yitiren Bulat için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de tören düzenlendi.

Bulat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Başköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Ünsal ve eşi Sema Öztürk'ün cenazesi ise Altınordu ilçesine getirildi.

Öztürk çiftinin cenazeleri, Çavuşlar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

- Giresun

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Büşra Tekbaş Kurt'un (27) cenazesi, Giresun'a getirildi.

Özel bir anaokulunda müdür olarak görev yapan Kurt için Hacımiktat Camisi'ndeki cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ve vatandaşlar katıldı.

Kurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından şehir merkezindeki yeni mezarlıkta defnedildi.

Büşra Tekbaş Kurt'un eşi Mehmet Ali ile kızı Aden Turna Kurt'un cenazesinin ise Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

- Rize

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında yaşamını yitiren Sedef Özkaya (34) memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Özkaya için Rize Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ve vatandaşlar katıldı.

Özkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından merkeze bağlı Zincirliköprü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

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