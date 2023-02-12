Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar yedinci gününde de devam etti

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TRABZON (AA) - Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yedinci günde de desteğini sürdürdü.

Trabzon'da, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne ulaştırılan yardımlar bugün de devam etti.

Görevliler ve gönüllülerce tasnif edilerek Yalıncak Mahallesi'ndeki Devlet Malzeme Ofisine nakledilen malzemeler, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda bölgelere iletiliyor.



Yomra Kaymakamlığı ve Belediyesi öncülüğünde de vatandaşların desteğiyle çuvallanan 200 ton odun, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki depremzedelere gönderildi.

Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan fırında, depremzedelere gönderilmek üzere ekmek üretimi sürüyor. Öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle üretilen günlük 15 bin ekmek, bölgeye ulaştırılıyor.

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yine öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle depremzedeler için soba üretiliyor.

Kentten ayrıca kurum kuruluş ve STK'lerden depremin ilk anından itibaren bölgeye gönderilen personel, araç ve iş makinesi sayısı da bugün itibarıyla 1648 personel, 208 araç, 1 koordinasyon tırı ve 297 iş makinesine ulaştı.

Öte yandan deprem bölgelerine 218 insani yardım tırı ile 10 da kamyon iletildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de vatandaşların yardım kampanyasına destekleri sürüyor.

Torul ilçesine bağlı Kocadal köyünde toplanan odunlar, imece usulüyle kesilerek kamyonlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Torul'da odun seferberliği başlatıldığını belirten Ayaz, şöyle devam etti:

"Günde 4-5 kamyon olmak üzere ihtiyaç olan bölgelere sevk ediyoruz. Şu anda Musalla Vadisi'nde köylü vatandaşlarımız ellerindeki odunları getiriyor. Odunları çuvallara doldurup tırlara yüklüyoruz. Dün 4 tırımız yola çıktı, yerine ulaştı. Bugün de iki tırımız hazır. İnşallah bunları da Kahramanmaraş Elbistan'a yönlendiriyoruz."

Ayaz, yardımların süreceğine dikkati çekerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir afet atlattık. Biz var gücümüzle orada olamasak da oradaki insanlarımıza elimden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kocadal Köyü Muhtarı Orhan Türker de deprem bölgesine yardımları sürdüreceklerini kaydederek, "Köylerimizden odun topladık. Kesip kırdıktan sonra araçlarımıza yüklüyoruz. Köylülerimizden Allah razı olsun." dedi.

- Giresun

Giresun Valiliğince, deprem bölgelerine 397 araç gıda kolisi, jeneratör, battaniye, yorgan, ısıtıcı, giyim, hijyen, yakacak, su ve ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Yine Valilik koordinesinde Malatya'da iki bölgede 5 bin kişilik aşevleri kurularak, depremzedelere 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi tarafından deprem bölgeleri için battaniye, atkı ve bere imal edilmeye başlandı.

Merkez Müdürü Salih Uzun, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurum olarak kendilerinin de depremzedelere destek amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Uzun, usta öğreticiler tarafından günde 300 battaniye imalatı yapıldığını ve bunların deprem bölgelerine gönderildiğini aktardı.

- Ordu

Ordu Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan bir kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin metal teknolojileri atölyesinde öğretmenler tarafından soba imalatına başlandı.

Şimdiye kadar hazırlanan 50 soba, deprem bölgesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Kentte, bazı ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan odunlar da kamyonlara yüklenerek depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Kumru ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Harun Konaş ile Şenel Çolak, deprem bölgesine yardımda bulunmak üzere birer büyükbaş hayvanı Kumru Belediyesine hibe etti.



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