Adıyaman'da enkaz altında kalan genç kız 153. saatte kurtarıldı

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TRABZON (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan 21 yaşındaki genç kıza, 153'üncü saatte ulaşıldı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin, depremin 153. saatinde Adıyaman'da 21 yaşındaki Rukiye isimli genç kızı enkaz altından kurtardığı belirtildi.

Bölgedeki tüm arama kurtarma ekiplerinin, zaman ilerledikçe bir canı daha enkazdan sağ kurtarmak için üstün mücadele gösterdiklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da üç ayrı arama kurtarma ekibiyle çalışma yürütürken, bir güzel haber depremin 153. saatinde Adıyaman'dan geldi. Büyükşehir ekiplerinin uzun mücadeleler sonucunda 21 yaşındaki Rukiye isimli genç kızı enkaz altından çıkarmaları duygusal anlara sahne oldu."



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